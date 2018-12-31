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اليكم أول دولة في العالم ستستقبل العام الجديد

31
DECEMBER
2018
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ستكون جزيرة ساموا، الدولة الجزيرة في المحيط الهادي، أول دولة في العالم تستقبل عام 2019 بعد أن غيرت منطقتها الزمنية، وفق ما ورد في "الشرق الأوسط".
 
وستنطلق الألعاب النارية التي ستستقبل العام الجديد في سماء العاصمة أبيا، ليستمتع بها السكان المحليين والسياح الذين حددوا توقيت زيارتهم ليستقبلوا العام الجديد قبل أي شخص آخر على كوكب الأرض.
 
وفي عام 2011، اتخذت ساموا قرار تغيير منطقتها الزمنية من شرق إلى غرب خط التوقيت الدولي، الأمر الذي حول وقت ساموا إلى الأمام 24 ساعة، مما أدى إلى محو يوم 30 كانون الأول من تقويم ساموا والقفز مباشرة إلى يوم 31 كانون الأول.
 
ويمكن للمحتفلين في ساموا حضور احتفالين بالعام الجديد، حيث يمكن السفر بواسطة طائرة لمسافة 164 كيلومتراً فوق خط التوقيت الدولي، والاحتفال مرة أخرى في ساموا الأميركية، التي ستكون آخر مكان على الكوكب يستقبل العام الجديد.
 
وسيحتفل المواطنون المحليون في ساموا وزوار جزر كيريباتي بالعام الجديد قبل 14 ساعة من حلول السنة الجدية في لندن.
 
الشرق الأوسط
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