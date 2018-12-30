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أبرز الأحداث العلمية لعام 2018

30
DECEMBER
2018
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شهد عام 2018 أحداثا هامة أبهرت العالم، من انجازات واختراقات طبية مثيرة للجدل، واختراعات قد تحدث ثورة في المجالات العلمية كافة.

وفيما يلي أهم الأحداث العلمية التي شغلت العالم طوال عام 2018:

مسبار "باركر سولار بروب" أول مركبة من صنع الإنسان تتوغل في الغلاف الجوي الخارجي للشمس
أبو ظبي تطلق أول قمر صناعي إماراتي الصنع
اكتشاف ثقب في مركبة "سويوز-إم إس-09" الروسية الملتحمة بمحطة الفضاء الدولية
إطلاق سيارة تسلا من نوع "Roadster" في الفضاء عبر صاروخ "فالكون الثقيل"
احتراق محطة الفضاء الصينية وسقوطها فوق المحيط الهادئ
الجمعة 27 يوليو، شهدت أطول خسوف قمري في القرن الـ 21
كشف سر اختفاء السفن في "مثلث برمودا"!
أثرياء يجمدون أدمغتهم على أمل العودة للحياة لاحقا
إدراج اكتشافين لعلماء المتحجرات الروس على قائمة أهم الاكتشافات العلمية العشرة لعام 2018
أول ولادة في العالم من رحم متبرعة ميتة
انطلاق أول تجربة دولية لهلام منع الحمل للرجال
إطلاق القمر الصناعي "محمد السادس-B" إلى الفضاء من فرنسا
المسبار "إنسايت" يهبط بنجاح على سطح المريخ
مسبار "فوياجر 2" يخترق حدود النظام الشمسي، ويصبح ثاني جسم من صنع الإنسان يفعل ذلك عبر التاريخ
حفظ أدمغة الخنازير حية خارج أجسامها لأول مرة على الإطلاق
أبو ظبي تشهد إطلاق أول هايبرلوب تجاري في العالم
منح "صوفيا" السعودية أول "فيزا-روبوت" في العالم
فيزيائيون يحددون موعد "يوم القيامة"
إنماء أدمغة بشرية مصغرة للمرة الأولى في اختراق علمي مذهل
الصينيون يخترعون مادة غير مرئية
بوتين يكشف عن منظومة ليزر قتالية لا مثيل لها في العالم
أول طائرة تعمل بالطاقة النووية في العالم
إنماء بويضات بشرية في المختبر لأول مرة
إعلان "ساعة القيامة" لعام 2018
نجاح أول عملية استنساخ قردين في العالم
تطوير "جنين" دون بويضات أو حيوانات منوية
عالم صيني يعلن نجاح أول عملية تغيير لحمض الإنسان النووي.

روسيا اليوم
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