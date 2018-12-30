هذا ما قالته الإمارات عن استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا

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اعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أنها تقيم الوضع لاستئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى العاصمة السورية دمشق.

وصدر بيان الهيئة بعد إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق يوم الخميس.

وقالت شركة الاتحاد إن ليس لديها خطط فورية لاستئناف الخدمات إلى دمشق مضيفة أنها تراقب الوضع باستمرار.

أما شركة الإمارات فقالت في بيان أيضا إنها تراقب الوضع لكن ليس لديها ما تعلنه في الوقت الراهن.

وأعلنت الإمارات، الخميس الماضي، عن استئناف علاقاتها مع الحکومة السورية والتي كانت قطعتها إثر اندلاع الأزمة السورية في العام 2011.

وفي بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية يوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية "عودة العمل في سفارة دولة الإمارات في دمشق حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم".

وعلقت شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012 بسبب المخاوف الأمنية.