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ترامب يكشف عن أكبر خدعة في تاريخ السياسة الأمريكية

30
DECEMBER
2018
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اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مزاعم "التواطؤ الروسي" معه هو أكبر خدعة في تاريخ السياسة الأمريكية، مشيرا إلى أن "التواطؤ الروسي الوحيد كان مع هيلاري والديمقراطيين!".

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة كتبها على حسابه في تويتر:" إن آخر المعطيات أكدت غياب الأدلة على التواطؤ الروسي في الانتخابات الأمريكية بشكل مطلق".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى أن:" موظفي وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد الرئيس باراك أوباما زوروا التحقيق لمساعدة هيلاري كلينتون على الفوز في الانتخابات".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد اتهمت روسيا مرارا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة عبر الشبكات الاجتماعية، ولكنها لم تتمكن من تقديم ولو دليل واحد.

ونفت موسكو مرارا وعلى نحو مطلق هذه المزاعم وأكدت أن اتهامها بالقيام في محاولات للتأثير على الانتخابات في دول مختلفة مجرد ادعاءات لا أساس لها، ووصفها السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأنها "من دون أي أساس". وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، كانت هذه القضية نتيجة الصراع الداخلي في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، أعرب الرئيس الروسي عن أمله في إنهاء التحقيق وإعادة العلاقات بين الدولتين إلى طبيعتها.

روسيا اليوم
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