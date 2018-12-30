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اليوم.. الصين تحقق "حلم البشرية" على القمر

30
DECEMBER
2018
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يتأهب مسبار صيني، الأحد، للهبوط على الجانب المظلم من القمر في خطوة علمية عالمية غير مسبوقة، تعزز البرنامج الفضائي للصين.

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن مسبار "تشانغ إي 4" دخل في مدار القمر وأنه بات مستعدا "لأول هبوط سلس على الجانب البعيد من القمر" وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

غير أن وكالة الفضاء الصينية لم تذكر موعد هبوط المسبار على الجانب المظلم للقمر، الذي لا يمكن رؤيته من الأرض مطلقا، نظرا لأن القمر يدور حول نفسه بنفس السرعة التي يدور بها حول الأرض، مع العلم المركبات الفضائية السابقة تمكنت من رؤية ذلك الجانب المظلم غير أنه لم تهبط عليه أي مركبة على الإطلاق.
ووفقا لشينخوا فقد دخل المسبار مدارا بيضاويا حول القمر صباح الأحد، بحسب توقيت بكين، مما جعله عند أقرب نقطة له من سطح القمر، وبات يبعد عنه 15 كيلومترا فقط.

ويضم المسبار "تشانغ إي 4" طوافة ومجسا لاستكشاف سطح القمر، وتشمل مهامه دراسة البيئة على الجانب البعيد منه، وفقا لرويترز.

وتحاول الصين اللحاق بكل من روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء، بحيث ستصبح قوة فضائية رئيسية بحلول 2030، كما أن بكين قررت البدء ببناء محطة فضائية مأهولة خاصة بها العام المقبل.

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