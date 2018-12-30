living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة - وزيرة أردنية تدوس على علم إسرائيل !

30
DECEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قدمت الحكومة الإسرائيلية، السبت، احتجاجا رسميا للأردن، بسبب صورة انتشرت للمتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، وهي تدوس على العلم الإسرائيلي أثناء زيارتها لمقر مجمع النقابات في العاصمة عمان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن وزيرة الإعلام داست على علم إسرائيل بمجمع النقابات المهنية في عمان، حيث تم اجتماع للحكومة الأردنية برئاسة، عمر الرزاز، الخميس الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الخارجية الإسرائيلية رفعت احتجاجا "شديد اللهجة" للأردن بسبب الصورة، التي أثارت غضب مسؤولي تل أبيب، وتم استدعاء السفير الأردني، غسان المجالي، للاحتجاج أمامه، الأحد، في مقر الوزارة.من جانبه، نشر الإعلامي في هيئة البث الإسرائيلي، شمعون آران، في حسابه على "تويتر" صورة لجمانة غنيمات، وهي تدوس على العلم الإسرائيلي.

وأضاف في تغريدة: "أزمة جديدة بين إسرائيل والأردن بسبب قيام الوزيرة جمانة غنيمات بالدوس على علم إسرائيل المرسوم على أرضية مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان الخميس".

من جانبه، قام رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بدخول المبنى عبر مدخل جانبي، كي لا يقوم بنفس الفعل كون العلم موجود على أرضية المدخل الرئيسي، وقد أثار تصرفه عاصفة من الانتقادات من وسائل الإعلام المحلية.
وتفاعل نواب برلمانيون أردنيون مع الوزيرة من خلال تصريحات تساندها بكلمات: "جمانة غنيمات تمثلني وتمثل كل مواطن أردني وعربي شريف".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، تفاعل الأردنيون مع غنيمات بكلمات من الدعم والتشجيع.

إلا أن الوزير الأردنية لم تعلق عبر حسابها حتى الآن على الصورة مكتفيه بتغريدة بشأن زيارة العراق قائلة: "زيارة ناجحة للعراق، الأخوة والجيرة والإرادة بتعميق الشراكات، كلها تقول إن ثمة بوابات ستفتح بين عمان وبغداد. 2019 ستكون مرحلة جديدة لتوثيق العلاقات بين العراق و الأردن".

يذكر أن مجمع النقابات المهنية في الأردن يضع العلم الإسرائيلي عند مدخل مكاتبه مع وجود دلائل على حذاء، من أجل دعوة كل من يدخل إلى الدوس على العلم.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout