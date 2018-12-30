بالصورة - وزيرة أردنية تدوس على علم إسرائيل !

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قدمت الحكومة الإسرائيلية، السبت، احتجاجا رسميا للأردن، بسبب صورة انتشرت للمتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، وهي تدوس على العلم الإسرائيلي أثناء زيارتها لمقر مجمع النقابات في العاصمة عمان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن وزيرة الإعلام داست على علم إسرائيل بمجمع النقابات المهنية في عمان، حيث تم اجتماع للحكومة الأردنية برئاسة، عمر الرزاز، الخميس الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الخارجية الإسرائيلية رفعت احتجاجا "شديد اللهجة" للأردن بسبب الصورة، التي أثارت غضب مسؤولي تل أبيب، وتم استدعاء السفير الأردني، غسان المجالي، للاحتجاج أمامه، الأحد، في مقر الوزارة.من جانبه، نشر الإعلامي في هيئة البث الإسرائيلي، شمعون آران، في حسابه على "تويتر" صورة لجمانة غنيمات، وهي تدوس على العلم الإسرائيلي.

وأضاف في تغريدة: "أزمة جديدة بين إسرائيل والأردن بسبب قيام الوزيرة جمانة غنيمات بالدوس على علم إسرائيل المرسوم على أرضية مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان الخميس".

من جانبه، قام رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بدخول المبنى عبر مدخل جانبي، كي لا يقوم بنفس الفعل كون العلم موجود على أرضية المدخل الرئيسي، وقد أثار تصرفه عاصفة من الانتقادات من وسائل الإعلام المحلية.

وتفاعل نواب برلمانيون أردنيون مع الوزيرة من خلال تصريحات تساندها بكلمات: "جمانة غنيمات تمثلني وتمثل كل مواطن أردني وعربي شريف".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، تفاعل الأردنيون مع غنيمات بكلمات من الدعم والتشجيع.

إلا أن الوزير الأردنية لم تعلق عبر حسابها حتى الآن على الصورة مكتفيه بتغريدة بشأن زيارة العراق قائلة: "زيارة ناجحة للعراق، الأخوة والجيرة والإرادة بتعميق الشراكات، كلها تقول إن ثمة بوابات ستفتح بين عمان وبغداد. 2019 ستكون مرحلة جديدة لتوثيق العلاقات بين العراق و الأردن".

يذكر أن مجمع النقابات المهنية في الأردن يضع العلم الإسرائيلي عند مدخل مكاتبه مع وجود دلائل على حذاء، من أجل دعوة كل من يدخل إلى الدوس على العلم.