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وزيرة أردنية داست العلم الاسرائيلي.. واسرائيل تحتجّ

30
DECEMBER
2018
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ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل تقدمت باحتجاج رسمي شديد اللهجة إلى السلطات الأردنية بعد قيام وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات بدوس العلم الإسرائيلي خلال زيارة لمقر مجمع النقابات المهنية في عمان الخميس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء السبت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية نقلت رسالة الاحتجاج عبر السفارة الأردنية كما استدعت السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي لطلب توضيحات منه اليوم الأحد حول الحادثة.

ووصفت "يديعوت أحرونوت" مجمع النقابات المهنية الأردني بأنه "الهيئة الرئيسية في الأردن التي تقود حملة ضد التطبيع مع إسرائيل"، لذلك ألصقت العلم الإسرائيلي على أرضية مدخل مقر المجمع وعليه طبعات اثار أحذية كي يدوسه كل من يدخل المقر.

الصحيفة العبرية أضافت أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تجنب دخول مقر اتحاد النقابات المهنية من المدخل الرئيسي حيث العلم الإسرائيلي ودخل عبر باب خلفي.

ووفق مراسل "الأناضول" في عمّان، لم يصدر أي تعقيب رسمي من طرف الحكومة الأردنية حول ما ورد في الاعلام العبري حتى الساعة 08.30 تغ‎.

وعقدت الحكومة الأردنية اجتماعا الخميس في مجمع النقابات المهنية لبحث الأزمة بين النقابات التي تطالب بإقالة الحكومة على خلفية أزمة اقتصادية ولرفض النقابات الأردنية قانوني ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية.

الأناضول
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