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البرازيل تعتزم نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس

29
DECEMBER
2018
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تعتزم البرازيل نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس، إيفاءً بعهد تقدم به الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال حملته الانتخابية.

القدس — سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي بارز قوله: "إن موضوع نقل السفارة البرازيلية إلى القدس طرح أمس خلال لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس البرازيل المنتخب جايير بولسنارو في ريو دي جنيرو".
وأضاف المصدر لهيئة البث بأنها "مسألة وقت ليس إلا، وأنه سيتم الإعلان عن نقل السفارة وإرجاء التنفيذ إلى وقت لاحق".
وقال نتنياهو خلال أمسية أقيمت في الكنيس اليهودي في ريو دي جانيرو، يوم أمس الجمعة، إن "القدس ستستضيف الرئيس البرازيلي في القريب العاجل".

وقد اجتمع رئيس الوزراء في ريو دي جانيرو، مساء أمس، مع رئيس البرازيل بولسونارو، بحضور وزيري الخارجية والدفاع البرازيليين.

وكان الرئيس البرازيلي المنتخب قد أشاد في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" بمتانة العلاقات بين بلاده وإسرائيل قائلا إن "إسرائيل دولة عظمى من الناحية التكنولوجية وأنه يتطلع إلى اجتماعه مع نتنياهو بغية تعزيز هذه العلاقات".

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