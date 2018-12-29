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ترامب قد يفاجئ الجميع

29
DECEMBER
2018
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قال باتريك غريفين مساعد بيل كلينتون السابق، السبت، إن ترامب قد يخرج بحلول مبتكرة لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

وكان باتريك غريفين يعمل في البيت الأبيض في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، حين حصل أطول “إغلاق” لإدارات الحكومة الفدرالية في التاريخ الأمريكي الحديث، واستمر 21 يوما اعتبارا من 15 ديسمبر 1995.

وشارك هذا الديمقراطي في المفاوضات مع البرلمانيين الجمهوريين من أجل الخروج من الشلل الحكومي التام الناجم عن خلاف حول الميزانية.

وحلل المسؤول السابق في حديث مع وكالة فرانس برس “الإغلاق” الذي شل منذ 22 ديسمبر ربع الإدارات الفدرالية الأمريكية، بسبب خلاف حول تمويل الجدار الذي يعتزم الرئيس دونالد ترامب بناءه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير القانونية، مطالبا الكونغرس بتخصيص خمسة مليارات دولار له.
وصرح غريفين الذي يعمل أستاذا في الجامعة الأمريكية، إن ترامب “ليس شخصا عقائديا، بل له ذهنية تجارية.. ما يعني أنه قد يفاجئ الجميع”.

وأكد أنه بعد الأول من يناير ستشتد المعركة بين الطرفين، مشيرا إلى أن الرسالة من الجانب “الشق الديمقراطي” ستكون هجومية أكثر”.

واستطرد قائلا: “يهيأ لي أن ترامب يربح في الوقت الحاضر لدى قاعدته، إنما ليس لدى الجمهور العريض.. لكن ذلك قد يتغير.. وحين يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في 3 يناير وعلى رأسهم نانسي بيلوسي ستكون المعركة مختلفة”.

المصدر: NBN

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