قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد أميركا..تحركاتكم مرصودة

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توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، موجها تصريحاته لإحدى الدول.



وأكد القائد أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري بان أميركا ستتلقى صفعة قوية أخرى أن ارتكبت أي حماقة جديدة في المنطقة، وذلك تعليقا على اعلان أميركا سحب قواتها من سوريا، حسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء.



وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب اللواء جعفري: إنه إن كان الأميركيون يطرحون اليوم ادعاء الخروج من المنطقة فالسبب في ذلك يعود إلى تورطهم في مستنقع سوريا وأفغانستان، ولكن عليهم أن يعلموا بأن تحركاتهم مرصودة بدقة، فإن كانوا بصدد القيام بأي مؤامرة جديدة في المنطقة سيتلقون صفعة قوية أخرى.



ويشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن الأسبوع الماضي، انسحاب قواته من سوريا، بدعوى إنهاء عملها المفترض بالقضاء على تنظيم "داعش"، وهو ما اعتبرته إسرائيل بمثابة تخلي عن أمنها القومي أمام سوريا وإيران و"حزب الله" اللبناني.

سبوتنيك