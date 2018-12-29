living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألمانيا: رجل يدهس مجموعة من المارة بسيارته ويصيب خمسة

29
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهدت العاصمة الألمانية برلين حادثة دهس جماعي دوافعها غير معروفة بعد. وحسب المعلومات الأولية فإن شخصا دهس مجموعة من المارة بسيارته فأصاب خمسة بجروح. وتفيد المعلومات بأن السائق لم يكن مخمورا أو واقعا تحت تأثير مخدرات.

أفاد متحدث باسم الشرطة الألمانية بأن رجلا دهس بسيارته مجموعة من المارة في منطقة حي الوسط في العاصمة برلين في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت (29 كانون أول/ديسمبر 2019)، ما تسبب في إصابة خمسة أشخاص بجروح.وأوضحت قوات الإطفاء أن حالة ثلاثة من المصابين، على الأقل، خطيرة، بينهم سيدة في الـ 28 عاما.

وذكرت أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى. وعلى العكس من المعلومات الأولية، فإن قائد السيارة لم يكن مخمورا، وفقا لما صرحت به متحدثة باسم الشرطة، والتي أضافت أنه لا توجد في الوقت الراهن دلائل على أن الرجل كان تحت تأثير المخدرات أو أي عقاقير، وقالت إنه تم سحب عينة من دمه لتحليلها.

وتابعت المتحدثة أن سبب الحادث غير واضح تماما حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة. وقالت إنه يتعين سؤال العديد من الشهود كما أن من المتوقع أن يتم إعداد تقرير فني. كما لم تكشف الشرطة عن هويته.

كما صرحت المتحدثة أنه لا شيء يشير في الوقت الراهن إلى أن ما حدث كان هجوما وأضافت أن كل الأمور تدل على أن الواقعة كانت حادثا. وكان متحدث باسم الشرطة ذكر أن الرجل انحرف عن مسار الطريق إلى رصيف المشاة وصدم المارة، وكان يُعْتَقَد أن السائق مخمور.

DW World
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout