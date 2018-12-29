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الخارجية الفرنسية تحيل قضية حارس ماكرون السابق إلى المدعي العام

29
DECEMBER
2018
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنه تمت إحالة القضية التي تضمنت احتمال استخدام الكسندر بينالا، الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جوازات سفر دبلوماسية إلى الادعاء العام.

وقالت الوزارة إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان طلب من مكتب المدعي العام التحقيق في القضية.

وأفادت جريدة ميديا بارت الإلكترونية الفرنسية بأن بينالا استمر في استخدام جواز سفره الدبلوماسي على الرغم من أنه لم يعد يعمل مع مكتب ماكرون، وأنه أبلغ أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في سبتمبر/ أيلول أنه تركها بمكتبه بقصر الإليزيه.

وكان ماكرون قد فصل بينالا في يوليو/ تموز بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يرتدي خوذة للشرطة، ويبدو أنه يعتدي على رجل خلال مظاهرة في عيد العمال، في مايو/ أيار.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيانها، إنه “في اللحظة الراهنة” ليس لديها أي علم باستخدام بينالا لأي جواز سفر بشكل غير صحيح.

وقالت وزارة الخارجية أيضا إنه ليس لديها أية معلومات بهذا الصدد.

ونفى الإليزيه، الأربعاء، أن يكون لبينالا أي نوع من الارتباط بالرئاسة.

ومن جانبه قال بينالا إنه صُعق وصُدم جراء التقارير الإعلامية المثارة حوله.

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