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استطلاع رأي.. معظم الأميركيين يريدون عزل ترامب

29
DECEMBER
2018
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كشف استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات السياسية بجامعة هارفارد ومركز هاريس لاستطلاعات الرأي لصالح مجلة ذي هيل الأميركية حصريا أن نحو 60% من الناخبين الأميركيين يقولون إن الرئيس دونالد ترامب ينبغي إما أن يتهم ويعزل من منصبه أو يوجه إليه اللوم رسميا.

ويظهر الاستطلاع أن غالبية الناخبين المُستطلعين يعتقدون أنه ينبغي اتخاذ نوع من الإجراءات ضد ترامب بالرغم من انقسامهم حول المدي الذي يجب أن يذهب إليه المشرعون في الوقت الذي يستعد فيه الديمقراطيون لتولي أغلبية مجلس النواب.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي اتهام ترامب وعزله من منصبه بسبب تصرفاته أو توجيه اللوم له من قبل الكونغرس أو ما إذا كان الكونغرس ينبغي أن يتخذ أي إجراء، قال 39% من المستطلعين إنه ينبغي أن يتهم ويعزل من منصبه.

وبحسب الاستطلاع -الذي سجل فيه 1473 ناخبا وأجري عبر الإنترنت خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر/كانون الأول، قال 20% من المشاركين إن على المشرعين أن يصوتوا على توجيه لوم رسمي للرئيس. وفي المقابل، قال 41% إنه ينبغي على الكونغرس عدم اتخاذ أي إجراء ضد الرئيس.

وتأتي نتائج الاستطلاع في وقت يواجه فيه ترامب اتهامات تتعلق بتواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا بانتخابات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

كما اتهم الادعاء الفدرالي ترامب، أوائل الشهر الجاري، في قضية منفصلة تتعلق بتقديم مدفوعات سرية لامرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما، مقابل شراء صمتهما.

وحسب وسائل إعلام أميركية، فإن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.

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