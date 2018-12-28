"منفذ تفجير ماراثون بوسطن" يستأنف حكم الإعدام بحقه

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طلب محامو منفذ تفجير ماراثون بوسطن، جوهر تسارنايف، من محكمة استئناف، إسقاط حكم الإعدام الصادر بحق موكلهم في قضية التفجير، الذي أودى بحياة 3 أشخاص وأصاب أكثر من 260 آخرين.

وقدم محامو تسارنايف (25 عاما) مذكرة إلى محكمة الاستئناف في بوسطن، أمس الخميس، أوضحوا فيها أن رفض قاضي المحكمة الابتدائية نقل القضية إلى مدينة أخرى غير التي شهدت الهجوم حرم موكلهم من الحصول على محاكمة عادلة.

وأصدرت هيئة محلفين في مدينة بوسطن في مايو 2015 قرارا بإدانة تسارنايف بوضع قنبلتين بدائيتي الصنع قرب خط نهاية مارثون بوسطن الذي يحظى بشهرة عالمية في أبريل 2013 وإطلاق النار على شرطي وقتله بعد التفجير بثلاثة أيام.

وأقر محاموه منذ بداية المحاكمة بضلوعه في الهجوم، لكنهم أكدوا أن تسارنايف، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما حينها، كان شريكا صغيرا في المخطط الذي دبره شقيقه الأكبر، تامرلانك الذي قتل برصاص الشرطة بعد 4 أيام من التفجير.