living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صورة تجبر ترامب على كشف زيارته "السرية" للعراق

28
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 أثارت صورة التقطت لطائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال رحلته، التي كانت من المفترض أن تبقى سرية، إلى العراق، الجدل بشأن أمن رئيس أقوى دولة في العالم، والمخاطر التي قد تسببها مواقع التواصل الاجتماعي.
 
فقبل ساعات من الإعلان عن زيارة ترامب المفاجئة للعراق، انتشر على موقع تويتر تغريدة، مصحوبة بصورة منشورة على موقع فليكر الإلكتروني، ويظهر فيها طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان) التقطت أثناء تحليقها في الأجواء البريطانية، تحديدا في سماء مدينة شفيلد، "فيما يبدو أن الرئيس الأميركي في طريقه لزيارة دولة شرق أوسطية"، هكذا تقول التغريدة.
 
الصورة في الأصل تعود لأحد الهواة البريطانيين، ويدعى ألان ميلوي، الذي التقطها، الأربعاء الماضي، عندما كان يمارس هوايته في التقاط صور للطائرات العابرة، بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".
 
والتقط ميلوي الصورة بطريق الصدفة تماما، حيث صور الطائرة الرئاسية بينما كانت ترتفع فوق ضاحية تشابيلتاون وهو أمام باب منزله.
 
وقال ميلوي لصحيفة الغارديان: "إنها واحدة من تلك اللحظات الغريبة التي أكون فيها في المكان والوقت المناسبين".
 
وأضاف "لقد كان صباحا مشمسا وجميلا. نظرت إلى أعلى، وبمجرد أن رأيتها فكرت، إنها لامعة. لقد كانت تحلق في سماء زرقاء صافية ومنيرة تماما".
 
وأقلت إير فورس وان، وهو الاسم الذي يطلق على طائرتي الرئاسة الأميركية من طراز VC-25، ترامب وزوجته ميلانيا اللذين غادرا العاصمة الأميركية في جوف الليل، في رحلة سرية تماما، لزيارة القوات الأميركية في العراق، بمناسبة عيد الميلاد.
 
وربما كانت "سرية" الرحلة سببا في الشكوك التي أثارتها صورة ميلوي بمجرد أن نشرها على موقع فليكر، خاصة وأن جدول أعمال الرئيس الأميركي، المنشور عادة على موقع البيت الأبيض، خلى من أي نشاط يذكر في هذا اليوم. 
 
لكن هواة آخرين تعرفوا على الطائرة، وبدأوا  في تعقب رحلتها عبر الإنترنت، ليستنتجوا في النهاية أن الرئيس الأميركي ربما في طريقه إلى دولة شرق أوسطية.
 
ومع تداول الصورة التي التقطها ميلوي، على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم رفع الحظر على الإبلاغ عن الرحلة، المتفق عليه مع الهيئة الصحفية للبيت الأبيض، بحسب "سكاي نيوز"، وخرجت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز تعلن عن الزيارة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout