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أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، حركة تغييرات واسعة في التشكيل الحكومي شملت وزراء ورؤساء هيئات ومجالس عليا، كما أمر بإعادة تشكيل مجلسي «الشؤون السياسية والأمنية» و«الشؤون الاقتصادية والتنمية».

ووفق سلسلة أوامر ملكية نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن أبرز الوزارات التي شملها التغيير هي الخارجية والإعلام والحرس الوطني والتعليم.

فقد عيّن العاهل السعودي إبراهيم العساف وزيراً للخارجية خلفاً لعادل الجبير الذي تم تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية.

وعيّن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني خلفاً لخالد بن عبد العزيز بن عياف، وحمد آل الشيخ وزيراً للتعليم خلفاً لأحمد بن محمد العيسي، وتركي الشبانة وزيراً للإعلام خلفاً لعواد بن صالح العواد.

وتم إعفاء الأمير بدر بن سلطان وتعيين الأمير فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.

وشملت التغييرات أيضاً إعفاء تركي آل الشيخ من منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيساً لهيئة الترفيه خلفاً لأحمد الخطيب.

وشملت الأوامر الملكية «إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

واستحدثت الأوامر الملكية هيئتين إحداهما لـ«المعارض والمؤتمرات» برئاسة ماجد القصبي، والثانية باسم «الهيئة السعودية للفضاء» برئاسة الأمير سلطان بن سلمان.

كما طالت حركة التغييرات رؤساء هيئات أبرزها «السياحة والتراث الوطني» و«الرياضة» و«الترفيه»، إذ عُيّن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للهيئة العامة للرياضة خلفاً لتركي آل الشيخ، وأحمد الخطيب رئيساً لهيئة السياحة والتراث الوطني خلفاً للأمير سلطان بن سلمان.

وشملت التغييرات كذلك إعفاء محمد بن صالح الغفيلي مستشار الأمن الوطني من منصبه وتعيين مساعد بن محمد العيبان بدلاً منه، وإعفاء الأمير محمد بن نواف سفير السعودية في لندن من منصبه من دون الإعلان عمّن سيخلفه.

كما تم تعيين خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام خلفاً لسعود هلال، وعواد العواد مستشاراً بالديوان الملكي، وسعود بن عبدالعزيز مستشاراً في وزارة الداخلية، والدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري مساعداً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

وأمر الملك سلمان كذلك بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي: «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً، وزير الداخلية عضواً، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، وزير الخارجية عضواً، خالد بن عبد الرحمن العيسى، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً، وزير الإعلام عضواً، رئيس الاستخبارات العامة عضواً، رئيس أمن الدولة عضواً، مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس، فيما يضم التشكيل الجديد لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً، وزير الثقافة عضواً، وزير العدل عضواً، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً، وزير الصحة عضواً، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، وزير التجارة والاستثمار عضواً، وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً، محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً، وزير الإسكان عضواً، وزير الخدمة المدنية عضواً، وزير الحج والعمرة عضواً، وزير المالية عضواً، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً، وزير النقل عضواً، وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً، وزير التعليم عضواً، وزير الإعلام عضواً، أحمد بن عقيل الخطيب عضواً، رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً، الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل عضواً، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضواً».

كما أمر الملك سلمان بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي: «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً، وزير الثقافة عضواً، وزير العدل عضواً، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً، وزير الصحة عضواً، عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، وزير التجارة والاستثمار عضواً، وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً، محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً، وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً، وزير الإسكان عضواً، وزير الخدمة المدنية عضواً، وزير الحج والعمرة عضواً، وزير المالية عضواً، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً، وزير النقل عضواً، وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً، وزير التعليم عضواً، وزير الإعلام عضواً، أحمد بن عقيل الخطيب عضواً، رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً، الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل عضواً، أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضواً».