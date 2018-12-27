بالفيديو: ترامب يكشف هوية عناصر "قوة النخبة" بالعراق عن طريق الخطأ

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قد يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف عن طريق الخطأ هوية أحد عناصر في وحدة النخبة "النايفي سيلز" خلال زياته القصيرة المفاجئة إلى العراق الأربعاء.

وتحركات هذه الوحدة محاطة عادة بسرية.

وإذا تم تصوير عناصرها في ساحات المعركة يتم التشويش على وجوههم لعدم التعرف على هوياتهم.

لكن بعد زيارته لقاعدة "الأسد الجوية"، في محافظة الأنبار، نشر ترامب على تويتر فيديو مع عسكريين أمريكيين.

وفي لقطة يرفع ترامب أصبعه تأييداً قرب مجموعة قد تكون تضم عناصر من القوات الخاصة.

وخلال التصوير في قاعة الطعام في القاعدة قال رجل يدعى كيو لي لترامب إنه قس في "النايفي سيلز".

وأوضح العسكري أن ترامب رد قائلاً: "في هذه الحالة لنلتقط صورة".

رغم أن الرئيس الأمريكي، قادر على رفع السرية عن معلومات، اتهمه مراقبون بأنه ارتكب خطأ.

ونقلت "نيوزيوك" عن الخبير في الاستخبارات مالكولم نانس "حتى وإن كان القائد الأعلى للقوات المسلحة" كشف هوية هؤلاء الجنود قد يصبح "دعاية كبرى في حال أسر أحدهم من قبل حكومة معادية أو مجموعة إرهابية".

وتعرض ترامب لانتقادات لأنه أكد مجدداً أنه حصل على زيادة لرواتب العسكريين للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في حين أن البنتاغون يرفع أجورهم سنوياً.

24 - أ ف ب