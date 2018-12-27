بالصورة: الشائعات تلاحق السليماني!

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ردّت إيران بالصورة على إشاعات مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، فنشرت صورة حيّة له داخل أحد مساجد العاصمة طهران.



وكتبت وكالة أنباء فارس الرسمية التي نشرت الرد، أن هذه الصورة تشكل ردا على الإشاعات التي أفادت مؤخرا بمقتله خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.



وذيّلت الوكالة الموضوع الذي نشرته، بكتابة عبارة: صورة لقاسم سليماني اليوم خلال تواجده في حسينية الإمام الخميني في طهران لحضور مراسم تكريم محمود هاشمي شاهرودي، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي توفي قبل أيام.