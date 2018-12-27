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بعد مصرع زوجيهما.. أرملتان تكملان المغامرة بأعلى قمة

27
DECEMBER
2018
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ستحاول أرملتا اثنين من متسلقي الشيربا، لقوا حتفهما على جبل إيفرست، تسلق أعلى قمة في العالم لاستكمال المغامرة التي بدأها الزوجان، وإلهام النساء غير المتزوجات.
 
ويقدم الشيربا الخدمات والمساعدة لمتسلقي إيفرست.
 
وتوفي زوج فورديكي، وهو يثبت حبالا لمتسلقين أجانب على الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 8850 مترا في عام 2013.
 
وقالت فورديكي إنها ستتسلق الجبل في مايو مع نيما دوما، زوجة واحد من 16 من الشيربا قتلوا في انهيار جليدي، قرب المعسكر الرئيسي في 2014.
 
وقالت الزوجتان في بيان "نعتزم تسلق الجبل كي نضع نهاية لآلامنا ونكرم ذكرى زوجينا بالوصول إلى القمة التي لم يتمكنا من الوصول إليها".
 
وذكرت نيما (36 عاما) أنهما استكملتا التدريبات وصعدتا قمتين صغيرتين.
 
وتضم نيبال 8 من أعلى 14 جبلا في العالم.
 
ويمتد جبل إيفرست على الحدود بين نيبال والصين ويمكن تسلقه من الناحيتين.
 
ونجح في هذه المغامرة 4833 شخصا منذ أن وصل النيوزيلندي إدموند هيلاري ومرافقه الشيربا تنسينج نورجاي إلى قمة الجبل عام 1953.
 
ويقول مسؤولون إن نحو 500 امرأة فقط نجحن في تسلق الجبل.
 
وقالت فورديكي (42 عاما) وهي أم لطفلين إن وفاة زوجها سببت لها متاعب اقتصادية جمة.
 
وأضافت لرويترز "وفاة وزوجي ليست نهاية حياتي.. سأقوم بالرحلة لتوجيه رسالة بأن الأرامل يمكن أن ينجزن حتى هذه المغامرات الصعبة".
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