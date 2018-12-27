"رعب السكين" يجتاح مركزا شهيرا للتسوق في لندن

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لحظات رعب وهلع عاشها المتسوقون، في يوم العطلة المعروف بـ"يوم الصناديق"، وذلك بمركز التسوق "ويستفيلد" بالعاصمة البريطانية، لندن.

ويعتبر يوم الصناديق (Boxing Day) يوم عطلة رسمية يحتفل به في المملكة المتحدة ودول أخرى عدة، في 26 ديسمبر، أي غداة عيد الميلاد (الكريسماس).

ويشهد هذا اليوم تخفيضات كبيرة في المراكز التجارية مما يجعلها تشهد إقبالا منقطع النظير من طرف المتسوقين.

إلا أن ما شهده مركز "ويستفيلد" للتسوق نغص على المتسوقين فرحتهم ولهفتهم للتسوق، وفق ما رصده مقطع فيديو، نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال المصدر إن الواقعة بدأت في حدود الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الأربعاء، وذلك بعدما لاحقت الشرطة البريطانية رجلا كان يحمل سكينا في الطابق الأرضي للمركز.

وبعد انتشار الخبر في صفوف المتسوقين، شرع الجميع في الركض والصراخ، ومحاولة الهرب خارج المركز، خوفا من تعرضهم لأي خطر.

ولحسن الحظ، لم يقدم المشتبه فيه على طعن أي شخص، حيث تدخلت الشرطة بسرعة كبيرة لاعتقاله.

وذكر متحدث باسم الشرطة "اعتقلنا الرجل ووجدنا معه سكينا.. لم يخلف الحادث أي إصابات".