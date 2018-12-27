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فضيحة جديدة لـ"غوغل ماب".. 4 أشخاص في وضع عجيب على الشاطئ

27
DECEMBER
2018
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يبدو أن تطبيق غوغل ماب لا يفوت أي شيء تلتقطه كاميرات "ستريت فيو" الأمر الذي قد يحول حياة البعض إلى جحيم أو يثير استياء البعض، أو دهشة البعض الآخر.
 
لكن شخصين "بريئين" أصبحا آخر ضحايا "غوغل ماب" و"ستريت فيو"، فهما كان يجلسان مع اثنين آخرين على شاطئ ليبلون في البرازيل يتبادلون الأحاديث ويستمتعون بالأجواء بكل براءة.
 
لكن الصورة التي ظهرت على غوغل ماب حولت الأمر إلى شيء غريب، بعد أن ضاع جذع المرأة ودخل جذع الرجل مكانه فأصبحا كأنهما توأمين سياميين متلاصقين عند أسفل الظهر، تقريبا.
 
ويبدو أن خطأ في سرعة التقاط الكاميرا للصورة أدى إلى "خلل في الشخصين".
 
وفي الصورة، وبسبب خلل فني في الكاميرا ظهر أن رقبة المرأة ورأسها ينبثقان من ركبتيها، واختفى جذعها تماما، وفي الأثناء، بدا زميلها الذي يجلس بجانبها وكأنه ينبثق منها، وأصبح جذعه ملتصقا بها، كأنهما توأمين سياميين.
 
لكن لاحقا تبين أن خطأ فنيا في الكاميرا لحظة التقاط الصورة تسبب بهذه الحالة الغريبة للشخصين الطبيعيين.
 
يشار إلى أن غوغل ماب تسبب بأكثر من "فضيحة" والتقط صورا لأشخاص في أوضاع غير طبيعية أو عراة أو غيرها.
 
 الصورة كما ظهرت في غوغل ماب
الصورة كما ظهرت في غوغل ماب
 
ومن تلك الفضائح، كشف خيانة زوجة، بيروفية، عندما حاول الرجل أن يجد طريقا مختصرة إلى منزله بواسطة غوغل، فإذا به يرى صورا لزوجته مع رجل غريب وهي تداعب شعره في أحد شوارع ليما.
 
أو عندما التقطت صورة لامرأة عارية تغطي نفسها بمنشفة وهي تقطع الشارع باتجاه شاطئ في البرازيل.
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