طائرة مطفأة الأضواء ومغلقة النوافذ.. هكذا هبط ترامب في العراق

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في رحلة وصفت بـ"البوليسية" تزامنت مع إجراءات أمنية مشددة، نزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من طائرة مطفأة الأضواء، إلى قاعدة "الأسد" الجوية في العراق، ليل أمس، لتكون تلك زيارته الأولى لإحدى مناطق الصراع في العالم.

وفُرضت على هذه الرحلة المفاجئة سرية كبيرة وإجراءات عدة، بسبب مخاوف أمنية "حول رئاسة المؤسسة والسيدة الأولى"، وفق تعبير ترامب، الذي بدا غاضباً وحزيناً في الوقت نفسه.

وعبّر الرئيس، بعد وصوله العراق، عن "حزنه الشديد" لحاجته إلى كل هذه السرية للقاء الجنود الأميركيين هناك، قائلاً: "كنت قلقاً بشأن هذه الرحلة بعدما سمعت بالأمور التي يجب المرور بها للوصول هنا".

وأضاف: "كانت لدي مخاوف بشأن مؤسسة الرئاسة، وليس فيما يتعلق بي شخصياً، كانت لدي مخاوف بشأن السيدة الأولى".

في غضون ذلك، كشف موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي أن ترامب غادر واشنطن في طائرة مطفأة الأضواء ومغلقة النوافذ، إلى جانب حماية جوية كبيرة، ما يشير إلى المخاوف الكبيرة التي رافقت هذه الزيارة، التي استغرقت ما يقارب الـ 3 ساعات.

ونقل الموقع عن ترامب قوله: "لم أعش هذه الأجواء من قبل.. كان المكان كله أسود اللون.. كان عليكم أن تمروا بهذه التجربة".

وهبطت طائرة ترامب الساعة 19:16 بالتوقيت المحلي للعراق في قاعدة الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، حيث التقى القادة العسكريين وتحدث الى الجنود هناك.

وتمثل هذه أول زيارة لترامب لمنطقة صراعات، بعد نحو عامين على تقلده منصب الرئاسة، وعقب أيام من إعلان سحب القوات الأميركية من سوريا.

وكانت بصحبة ترامب السيدة الأولى ميلانيا ومجموعة صغيرة من المساعدين ومسؤولي جهاز أمن الرئاسة وعدد من الصحافيين.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الانتقادات التي واجهها الرئيس الأميركي لعدم زيارته الجنود في مناطق صراع منذ تولى منصبه في كانون الثاني 2017، ولاسيما بعد أن ألغى زيارة لمقبرة في فرنسا الشهر الفائت في ذكرى الحرب العالمية الأولى بسبب الأمطار.

وقد أُلغي اجتماع كان من المفترض أن يجمع بين ترامب ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، حيث اكتفيا بالحديث عبر الهاتف.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان أن اجتماعاً بين القيادة العراقية والرئيس الأميركي أُلغي بسبب "خلافات بشأن كيفية تنظيم اللقاء".

وأشار البيان إلى أن "تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع"، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إنَّ الاجتماع ألغي بسبب مخاوف أمنية وبسبب الإخطار بالزيارة قبل موعدها بقليل.