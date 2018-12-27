living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميلانيا وزوجها بالعراق.. كيف "انكسرت القاعدة" بقاعدة الأسد؟

27
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة غير معلنة إلى القوات الأميركية في العراق، لتصبح سادس زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى العراق، لكن ما يميز هذه الزيارات الرئاسية لهذا البلد أنها المرة الأولى التي يصطحب فيها رئيس أميركي زوجته إلى منطقة تعتبر "نشطة عسكريا".
 
ومرافقة السيدة الأولى لزوجها في هذا الأمر يعد كسرا للتقليد وأمرا غير مسبوق، بحسب وسائل إعلام غربية، على الأقل منذ بداية الألفية الحالية.
 
وخلال هذه الزيارة، وقفت ميلانيا إلى جانب دونالد ترامب وصافحت وشاركت في التقاط صور السيلفي مع الجنود الأميركيين في قاعدة الأسد العسكرية غربي بغداد، كما ألقت كلمة قصيرة للجنود الأميركيين.
 
وبدت ميلانيا طبيعية وواقعية أكثر من زوجها الذي كان يحاول الظهور بمظهر الشخصية الشهيرة والبطل الغربي الكلاسيكي على غرار شخصية جون واين في أفلام الكاوبوي، بحسب محللة لغة الجسد جودي جيمس، لكن في الوقت نفسه محاولا إعطاء انطباع زائف بأنه واحد من هؤلاء الجنود.
 
المحللة أشارت إلى أن القبلة التي تبادلها مع زوجته أمام الجنود الأميركيين بدت غريبة وغير متسقة وخارجة عن السياق، خصوصا في ظل الاختلافات والمنطلقات بينهما، وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.
 
أخبار ذات صلة
 فرضت على هذه الرحلة المفاجئة سرية كبيرة
ترامب في رحلة العراق: سواد كامل.. و"أجواء لم أعشها أبدا"
 مخاوف أمنية رافقت زيارة ترامب إلى العراق
ترامب يكشف سبب "سرية" زيارته للعراق
 يشار إلى أن هذه الزيارة لميلانيا مع زوجها للجنود الأميركيين ليست الأولى، إذ رافقته في زيارة داخلية سابقة إلى قاعدة أندروز الجوية في ميريلاند.
 
وكعادتها على ما يبدو في الزيارات المختلفة، يبدو أنها تعرضت لانتقادات عديدة وسخرية أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا على تويتر، خصوصا فيما يتعلق بملابسها.
 
وارتدت ميلانيا سترة كمونية اللون، وبنطال أسود، وهما مناسبان بعض الشيء مع الأجواء القتالية، غير أن الحذاء الذي ارتدته، وهو حذاء تيمبراند، عرضها لتعليقات كثيرة وللسخرية.
 
يشار إلى أن ترامب أقر بمخاوف أمنية رافقت زيارته المفاجئة إلى العراق، وأعرب عن "حزنه الشديد" لحاجته الى كل هذه السرية للقاء الجنود الأميركيين هناك، بحسب فرانس برس.
 
وقال ترامب "كان لدي مخاوف حول مؤسسة الرئاسة، وليس فيما يتعلق بي شخصيا. كان لدي مخاوف حول السيدة الاولى"، مشيرا إلى أن زيارتين ألغيتا سابقا بسبب تسريبات عنهما.
 
الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأبن هو أول من قام بزيارة الجنود الأميركيين في العراق، وذلك في العام 2003، وتبعها 3 زيارات أخرى في الأعوام 2006 و2007 و2008، أما باراك أوباما فزار العراق مرة واحدة عام 2009.
 
لكن بوش وأوباما قاما بالعديد من الزيارات إلى أفغانستان، كانت معظمها لزيارة القوات الأميركية المنتشرة في ذلك البلد، الذي يخوض صراعا ضد طالبان وتنظيم القاعدة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout