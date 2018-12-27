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رقم هاتفك.. أخطر مما تتصور

27
DECEMBER
2018
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يعمد عدد كبير من الناس إلى حماية حساباتهم البنكية وصفحاتهم على المواقع الاجتماعية بكلمات سرية قوية ومعقدة، لكنهم لا يعلمون أن رقم هاتفهم قد يضرب كل ذلك بعرض الحائط.
 
وذكر موقع "تيك كرانش" أن رقم الهاتف لا يعيره الناس اهتماما كبيرا، مضيفا "لكنه قد يعرضك للخطر أكثر مما تعتقد".
 
وتابع: "في حال تمت سرقة هاتفك، فإن السارق قد يستخدم رقمك لاختراق حسابك البنكي وحساباتك على المواقع الاجتماعية وبريدك الإلكتروني وبريد العمل".
 
وحتى إذا لم تتعرض للسرقة، فإن السارقين قادرون على الوصول إلى رقم هاتفك بأكثر من طريقة. لذلك ينصح دائما بعدم الاعتماد على رقمك الخاص حين تريد التسجيل في المواقع الإلكترونية.
 
كما يشدد الخبراء على ضرورة ربط حساباتك بالمواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية برقم ثانوي وغير معروف، إلى جانب الاعتماد على "رقم سري" لفتح حساب هاتفك.
 
ويقترح الباحثون في مجال الأمن السيبراني على الناس استخدام كلمات سرية صعبة، تحتوي على ما بين 4 إلى 6 أرقام مختلفة، إضافة إلى الرموز الموجودة على لوحة المفاتيح.
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