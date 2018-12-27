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قصص مواطنين عاديين خطفوا أنظار العالم في 2018

27
DECEMBER
2018
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شهد عام 2018 مجموعة من القصص الإنسانية والاجتماعية الفريدة من نوعها، كان أبطالها مواطنون عاديون خطفوا أنظار العالم، وباتوا حديث وسائل الإعلام.
 
 تحوّل غاساما المهاجر غير الشرعي في فرنسا إلى بطل بعدما رصده مقطع فيديو وهو يتسلق بشجاعة مبنى من عدة طوابق في العاصمة باريس، لإنقاذ طفل كاد أن يسقط ويلقى حتفه.
 
وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتكريمه ومنحه الجنسية الفرنسية، بالإضافة إلى تعيينه ضمن قوات دفاع المدن.
 
فتية الكهف
لاقى 12 فتى، وهم أعضاء فريق ناشئين لكرة القدم حوصروا داخل كهف مغمور بالمياه في تايلاند، تعاطفا عالميا. 
وتضافرت الجهود الدولية من أجل إنقاذ الأطفال ومدربهم بعد محنة استمرت 18 يوما، وجعلتهم يفقدون عددا من الكيلوغرامات.
 
 كلير وينلاند
شخصية شهيرة ومحبوبة على موقع "تويتر"، كانت تعاني من التليف الكيسي، مما جعلها تؤسس مؤسسة خيرية لمساعدة الأسر التي يعاني أحد أفرادها من نفس المرض.
 
ولاقت فيديوهات وينلاند انتشارا كبيرا وحققت أرقاما قياسية من المشاهدات بسبب الطريقة التي كانت تتحدث بها وابتسامتها التي لا تفارقها، إلا أنها ودعت عالمنا بشكل محزن يوم 2 سبتمبر.
 
ميغان ماركل
وهي صغيرة التقطت صورة أمام القصر الملكي، ولم تكن تدري آنذاك أن أبوابه ستفتح لها في المستقبل. وخطفت الممثلة الأميركية، هذه السنة، أنظار العالم وقبل ذلك خطفت قلب الأمير هاري. واعتبر متابعون أن حب ماركل وهاري يُشبه القصص والروايات الرومانسية، التي ينتصر فيها الحب على جميع الاعتبارات. وفي مايو الماضي، أتم الحبيبان زواجهما رسميا، في حفل مهيب حضره نخبة من نجوم بريطانيا والعالم.
 
الطالب السوري
انتشرت قصة التلميذ السوري الذي كان ضحية اعتداء عنصري في بريطانيا بشكل كبير، خلال نوفمبر الماضي. وظهر الطالب وهو يتعرض لاعتداء عنيف على يد زميل له في المدرسة، ضربه في وجهه وطرحه أرضا قبل صب الماء عليه. وساهمت القصة الحزينة للطالب في إطلاق حملة تبرع مالية تمكنت من جمع أكثر 49 ألف جنيه إسترليني.
 
محمد الزرودي
مهاجر مغربي سار على منوال غاساما فتحول إلى بطل في إسبانيا، بعدما ظهر في مقطع فيديو يتسلق مبنى للوصول إلى شقة اندلعت فيها النيران. ونجح الزرودي، الذي يعمل نادلا بإحدى المقاهي، في تسلق منزل من طابقين، ليتمكن من فتح الباب لعناصر الشرطة المحلية، وذلك قبل وصول عناصر الدفاع المدني.
 
مينا سمير كامل
تصدرت قضية الشاب مينا سمير كامل، الذي قتل وهو يدافع عن شابة تعرضت للسرقة، وسائل الإعلام المصرية والعربية. وتوفي الشاب متأثرا بجروح أصيب بها بعد أن تلقى طعنة غادرة من لص كان يتصدى له إثر إقدامه على سرقة فتاة وسط الشارع، في مدينة أسوان، جنوبي القاهرة.
 
جوردان هولغرسون
رافقت هذه الشابة الأميركية عبارة "مزحة الموت"، بعد ظهورها في مقطع فيديو تقف على حافة جسر بولاية واشنطن الأميركية، وهي مترددة بشأن القفز إلى المياه، قبل أن تدفعها فجأة صديقتها تايلور سميث عنوة. ولحسن الحظ نجت بأعجوبة من الحادث لكنها تعرضت لإصابات خطيرة في الضلوع والرئة. ولاقى الفيديو صدى في كل أنحاء العالم، كما جلبت تعاطفا كبيرا بسبب صعوبة الموقف الذي تعرضت له.
 
 
 
 
 
 
 
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