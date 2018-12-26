تصريح هام ومفاجئ من الحكومة العراقية بشأن زيارة ترامب للعراق

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أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن السلطات الأمريكية أعلمت بغداد برغبة الرئيس دونالد ترامب بزيارة العراق اليوم لتهنئة حكومة العراق الجديدة ولزيارة العسكريين الأمريكيين.

وأكد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن الحكومة العراقية رحبت بالطلب الأمريكي.

وتابع البيان أنه كان من المفترض أن يجري استقبال رسمي ولقاء بين عبد المهدي والرئيس الأمريكي و"لكن تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع، خصوصا بعد قرار ترامب الانسحاب من سوريا، والتعاون المشترك لمحاربة داعش وتوفير الأمن والاستقرار لشعوب وبلدان المنطقة.

وأضاف البيان أن عبد المهدي رحب بزيارة الرئيس الأمريكي ودعاه لزيارة بغداد كما دعا ترامب رئيس الوزراء العراقي لزيارة واشنطن. واتفق الطرفان على الاستمرار بتوثيق العلاقات المشتركة بين البلدين.

واقتصرت زيارة الرئيس الأمريكي وعقيلته على تهنئة العسكريين الأمريكيين في قاعدة عين الأسد العسكرية في الأنبار بمناسبة أعياد الميلاد.