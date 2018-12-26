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السفارة السعودية في موسكو تدعو مواطنيها الموجودين في روسيا بـ "جواز المشجع" إلى مغادرتها

26
DECEMBER
2018
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دعت السفارة السعودية في موسكو، المواطنين الذين دخلوا الأراضي الروسية بـ "جواز المشجع" إلى وجوب مغادرتها، قبل نهاية عام 2018، تلافيا لاحتمال فرض عقوبات إدارية ومالية على المخالفين.

وجاء في بيان للسفارة السعودية نشرتتها عبر حسابها على موقع تويتر "تود السفارة التنويه على المواطنين المتواجدين في روسيا الاتحادية الذين دخلوا الاراضي الروسية بـ (FAN ID) جواز المشجع بأنه يتوجب عليهم مغادرة الاراضي الروسية قبل نهاية يوم 31 ديسمبر 2018م، تلافيا لاحتمال فرض عقوبات إدارية ومالية على المخالفين".

وسمحت روسيا للمشجعين الأجانب، الذين ساندوا منتخباتهم خلال بطولتي كأس القارات 2017، وكأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، بدخولهم البلاد دون الحاجة إلى "تأشيرة" مكتفين ببطاقة المشجع (FAN ID).

وكانت هوية المشجع إلزامية لحضور مباريات كأس القارات والعالم في روسيا، وبمثابة وثيقة حلت محل تأشيرة الأجانب "الفيزا" للقدوم إلى روسيا، ومنحت صاحبها حرية التنقل مجانا عبر وسائل النقل العمومية داخل وبين المدن الأربع المستضيفة لكأس القارات والمدن الـ 11 المستضيفة لمونديال 2018 أيام المباريات.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد المونديال أن جميع المواطنين الأجانب الذين يملكون بطاقات هوية المشجع لمونديال روسيا 2018 لهم الحق بدخول البلاد دون تأشيرة حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: "twitter/ksaembassy_rus" + RT

 

روسيا اليوم
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