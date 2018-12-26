living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تسونامي إندونيسيا.. "سيلفي" وسط الدمار وإعجاب بالكارثة

26
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في فيسبوك يوجد زر "الإعجاب"، ولا يوجد زر لعدم الإعجاب أو للتعبير عن شعور معين يناسب بعض التعليقات أو الصور، ربما باستثناء الكتابة أو استخدام الإيموجي المناسب.
 
ففي حالة "النعي" أو نشر خبر عن وفاة أحدهم، ما هو الزر المناسب للضغط عليه للتعبير عن التضامن أو حالة الأسف والأسى أو في حالة صورة مأساوية أو كارثة ما، كما هو الحال مع كارثة التسونامي الأخيرة في إندونيسيا.
 
بعد ثورة بركان أناك كاراكوتا وانهيار جزء من البركان حدثت موجات مد عالية أو تسونامي في منطقة مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة في أرخبيل إندونيسيا، تسبب بوفاة ما لا يقل عن 400 شخص، وفقدان العشرات وإصابة أكثر من 1000 شخص، تحولت المنطقة المطلة على المضيق مقصدا للزائرين للاطلاع على حجم الكارثة.
 
وكان يمكن مشاهدة الكثيرين منهم وهم يلتقطون صور السيلفي في مواقع مطلة على الدمار الذي تسبب به التسونامي، وبعد نشرها على فيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، يزداد الضغط على زر "الإعجاب".
 
وبالطبع تظهر صورة السيلفي الشخص المعني وهو يقوم بحركات مثل رسم ابتسامة على الوجه أو رسم إشارة "النصر" على شكل رقم سبعة بالعربي أو حرف "V" بالإنجليزية، وفي خلفية الصورة ترى مقدار الدمار أو حجم الكارثة، التي لم مازالت ماثلة بقوة في المنطقة المطلة على مضيق سوندا، سواء شمالي جزيرة جاوة أو جنوبي جزيرة سومطرة.
 
وعند نشرها على فيسبوك، تنهال التعليقات مع الضغط على زر "الإعجاب" أو "لايك" في حالة تعبر عن التناقض، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.
 
وتقول السيدة سوليهات التي التقطت صورة مع صديقاتها الثلاث عند منطقة اجتاحتها مياه التسونامي إن الأمر فيما يتعلق بالسيلفي يعتمد على "وجهة نظر" الآخر أو من يشاهدها، بالإضافة إلى "النية" من ورائها.
 
وأضافت أنه إذا كانت السيلفي لمجرد الاستعراض  فينبغي عدم التقاطها في مثل هذه الظروف المأساوية، لكن إذا كانت من أجل كشف حجم الدمار، مع التأكيد للآخر بالوجود في المنطقة، فهذا أمر إيجابي.
 
من جانبه، قال بحر الدين، الذي فقد سيارته في التسونامي وجاء إلى منطقة تجمعت فيها الكثير من الأشياء التي جرفها مياه المد العاتي، للبحث عنها، إنه عندما يشاهد أولئك الذين يلتقطون السيلفي يشعر "بخيبة الأمل".
 
أما فالنتينا أنستازيا (18 عاما) التي قطعت مسافة 3 ساعات بالسيارة قادمة من جاكرتا إلى منطقة الكارثة، فقالت إنها جاءت لتلقي نظرة على المنطقة التي تعرضت لموجات المد العاتية، لكنها التقطت الكثير من صور السيلفي لنشرها على فيسبوك وواتساب وإنستغرام وغيرها.
 
لكنها قالت إنها قطعت كل هذه المسافة من أجل رؤية حجم الدمار والناس الذين تأثروا بالكارثة.    
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout