نجوم بريميرليغ وسياراتهم الرخيصة.. تعرف على الأسماء والأسعار

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رغم أن نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز يتقاضون رواتب فلكية، مقارنة بغيرهم من عامة الناس، إلا أن بعضهم لا يفضل مظاهر الثراء الفاحش.

واستعرضت صحيفة "الصن" البريطانية، الثلاثاء، قصص عدد من نجوم الدوري الذين يقتنون سيارات معقولة السعر، في وسع الكثيرين ابتياعها.

واللاعبون الذين تحدثت عنهم الصحيفة من مختلف الأندية، بل إن بعضها لا ينقصه الثراء مثل تشلسي ومانشستر سيتي وغيرهما.

وقالت الصحيفة إن هؤلاء النجوم يكسبون أموالا ضخمة، لكن عندما يتعلق الأمر بسياراتهم، فإنهم يتجنبون السيارات الفارهة مثل فيراري ولمبورغيني. إنهم باختصار يريدون سيارات عملية.

وحسب موقع الإحصاءات على شبكة الإنترنت "ستاتيستا"، فإن معدل الأجر الذي يقاضاه لاعبو أقل الأندية الإنجليزية مرتبة يزيد عن المليون دولار سنويا، فيما يصل في حده الأعلى عند الأندية الثرية مثل مانشسر يونايتد إلى نحو 7 ملايين دولار.

ولا يقتصر الأمر على اللاعبين، فمدرب مثل جوسيب غوارديولا يمتلك سيارة من نوع "نيسان ليف"، التي يبلغ ثمنها 35 ألف دولار، وهو سعر لا يقارن براتبه الأسبوعي.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين يمتلكون سيارات معقولة السعر، وفق "الصن":

1. برناردو سيلفا، لاعب مانشستر ستي، الذي يملك سيارة سمارت فورتو، ذات المقعدين، ويبلغ ثمنها نحو 14 ألف دولار، مع أن دخله الأسبوعي يصل إلى 152 ألف دولار.

2. رحيم ستيرلينغ، لاعب مانشستر ستي، يملك سيارة سمارت صغيرة يبلغ ثمنها 14 ألف دولار، على الرغم من أن دخله الأسبوعي يصل إلى 380 ألف دولار.

3. نغولو كانتي، لاعب تشلسي، يملك سيارة ميني كوبر، يبلغ ثمنها 25 ألف دولار، ويصل دخله الأسبوعي إلى 367 ألف دولار.

4. جون ستونز، لاعب مانشستر ستي، يملك سيارة ميني كوبر الكلاسيكية، التي يبلغ ثمنها 31 ألف دولار، رغم أن دخله الأسبوعي يصل إلى 126 ألف دولار.

5. بيدرو رودريغز، لاعب تشلسي، يملك سيارة بيجو 280 غاتي"، يبلغ ثمنها 19 ألف دولار، مع أن دخله الأسبوعي يصل إلى 126 ألف دولار.