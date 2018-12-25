living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يوجه سؤالا صعبا لطفل: هل تؤمن بسانتا؟

25
DECEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شكك الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وجود سانتا "بابا نويل" وذلك خلال مكالمة مع طفل ضمن عدد من المكالمات التي أجراها وزوجته ميلانيا ترمب، من البيت الأبيض، عبر مركز اتصال قيادة الدفاع الجوي الأميركي، يوم الاثنين، بمناسبة أعياد الميلاد.

وكان ترمب يجيب ويطرح عدداً من الأسئلة حول موقع سانتا من الأطفال في جميع أنحاء البلاد، قبل أن يتفرغ باقي اليوم للتغريد في مواضيع متنوعة، ما أدى إلى إرباك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسبب هبوط سوق الأسهم وإلقاء اللوم على الديمقراطيين، بسبب إغلاق الحكومة الجزئي الذي بدأ يوم السبت، بسبب رفضهم الموافقة على تمويل جداره المقترح على الحدود المكسيكية.

أنا وحيد

قبلها كان الرئيس ترمب قد غرّد أنه كان وحيداً في البيت الأبيض مع اقتراب الكريسماس، لكن السيدة الأولى وصلته يوم الاثنين عشية عيد الميلاد.

وفي السادسة مساء من ليلة الاثنين بدأ ترمب وميلانيا في استقبال المكالمات من الأطفال عبر خطوط البيت الأبيض، بتنظيم من مركز الاتصالات الفضائي.

ووفقاً لتقرير للبيت الأبيض فإن الرئيس كان يجلس في غرفة الطعام الرئاسية، وهو يسمع طقطقة النار وخلفه جدارية للرئيس لينكولن، في حين تشارك في محادثة صغيرة مع طفل يدعى كولمان.

مع الطفل كولمان

وقال ترمب بصوت قوي: "مرحباً، هل هذا هو كولمان؟".

من ثم قال: "عيد ميلاد سعيد، كيف حالك؟ كم عمرك؟ هل أنت بخير في المدرسة؟ هل ما زلت مؤمنا بسانتا؟".

ومع السؤال الأخير فقد كانت هناك وقفة طفيفة في المحادثة، بينما يقول الطفل شيئًا لترمب، ومن ثم لا يمكن سماع جانب كولمان في المحادثة.

وقال ترمب لكولمان: "لأنه في السابعة يكون هذا الأمر هامشيًا، أليس كذلك؟".

الأمر الذي دمرّ على الأرجح فرحة الطفل بهذه المناسبة، بحسب موقع "الغارديان".

ومن ثم يوصي ترمب الطفل بأن يتمتع فقط مع نفسه، بعد أن ضحك من إفادة للطفل غير مسموعة.

المصدر: العربية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout