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جنت آلاف الدولارات بفضل صورة مميزة للعائلة المالكة.. شاهدوها واحكموا!

25
DECEMBER
2018
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كشفت كارين أنفيل (40 عاماً)، المرأة التي التقطت صورة للأمير ويليام وزوجته كيت والأمير هاري وميغان في يوم عيد الميلاد الفائت، أنها جنت 40 ألف جنيه استرليني، أي أكثر من 50 ألف دولار تقريبا بفضلها.

وكانت كارين واحدة من المئات الذين تحدوا البرد لإلقاء نظرة على أفراد العائلة المالكة، وهم يسيرون إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينغهام بنورفولك، في 25 كانون الأول من العام المنصرم.

وفي التفاصيل أنّ أنفيل تمكنت من التقاط صورة للأميرين وشريكتيهما، بعدما صرخت لجذب الانتباه. 

وكشفت أنفيل أنّها حققت دخلا شهريا منتظما يتراوح بين 600 و6 آلاف جنيه استرليني (759 دولار إلى نحو 7600 دولار)، مشيرة إلى أنها حصلت على ما يكفي من المال لتسديد ديونها، وأخذ إجازة من عملها لمدة عام، كما أنها سارعت منذ البداية إلى شراء سرير لأنها كانت تنام على فراش على الأرض لمدة 18 شهرا. 

ووصفت أنفيل التجربة بأنها "مثل الفوز باليانصيب"، معتبرةً أنّ الصورة كانت التغيير الأكبر لها في حياتها حيث كانت تذهب إلى التسوق من دون قلق بألا يكون لديها المال الكافي لاقتناء ما تريد.

وأوضحت أنفيل أن بعض الأموال التي جنتها من الصورة التي بيعت إلى عدة وسائل إعلام من مختلف الدول حول العالم من بينها اليابان والولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وإيطاليا خصصت لتعليم ابنتها.

المصدر : روسيا اليوم

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