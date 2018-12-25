living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دبلوماسي تركي: فرضية خاطئة ضللت الأمريكيين في سوريا

25
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال القنصل العام التركي في شيكاغو إن فرضية خاطئة قادت واشنطن إلى الاعتقاد بأن تحالفها المكون من 70 دولة عجز عن هزيمة داعش، وإن قوات سوريا الديمقراطية الوحيدة القادرة على ذلك.

وشدد القنصل التركي  أوموط آجار على أن وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية "متفرعة عن حزب العمال الكردستاني التركي، وينسقان أنشطتهما معه بواسطة نفس القيادة ومن ذات المقر، وهم جميعا يتبعون أيديولوجية ماركسية عنيفة ولا يشاطرون القيم الأمريكية".

ولفت آجار إلى أن الأمريكيين اعتقدوا لسنوات أن التحالف الدولي الذي يضم 70 دولة بينها الولايات المتحدة وتركيا وحلفاء آخرون في الناتو، فشل في هزيمة داعش، لكن حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب الشعب، والقوى التي يتم تسويقها على أنها قوات سوريا الديمقراطية، قادرة على ذلك.

وكتب في مقال بعنوان "تركيا ترحب بالانسحاب من سوريا"، نشر في صحيفة "chicagotribune"، أن وسائل إعلام وبعض الخبراء لعبوا دورا هاما في نشر هذه الفرضية الخاطئة.

كما شدد آجار على أن بلاده، الدولة الوحيدة في حلف الناتو التي حاربت داعش على الأرض من خلال عملية درع الفرات منذ عامين، حيث قضت على نحو 4000 من مقاتلي التنظيم وطهرت منطقة كبيرة.

وأكد أن تشويه صورة تركيا وإظهارها على أنها "العدو اللدود للأكراد" أمر غير مسؤول.

وختم بالقول إن بلاده ترحب بقرار الانسحاب الصادر عن الرئيس ترامب، وتؤمن بأن داعش قد هزم، إلا أنه حث على اليقظة لأن "بقايا داعش وجماعات متطرفة أخرى لا تزال على الأرض".

المصدر: chicagotribune

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout