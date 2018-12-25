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ترامب من البيت الأبيض: أنا وحيد ومسكين

25
DECEMBER
2018
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لندن- عربي21 -
غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين تغريدة قال فيها: " أنا وحيد، أنا مسكين في البيت الأبيض".
 
وكان من المقرر أن يسافر ترامب إلى فلوريدا مع أسرته لقضاء عطلات نهاية العام، إلا أنه قال الجمعة إنه سيبقى في واشنطن ما لم يتوصل مع النواب إلى اتفاق بشأن الميزانية لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
 
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: ''أنا وحيد، ومسكين في البيت الأبيض، أنتظر عودة الديمقراطيين، للتوصل إلى اتفاق بشأن تأمين الحدود''.
 
وتابع: "الديمقراطيون لا يريدون التوصل إلى اتفاق، ما سيكلف بلدنا أموالا أكثر من جدار الحدود الذي نتحدث عنه.. جنون".
 
وأغلقت العديد من الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة، بعد إرجاء الكونغرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب ترامب الحصول على أموال لبناء جدار على الحدود.
 
واندلعت الأزمة عقب إعلان ترامب أنه لن يوقع مشروع الموازنة المؤقتة ما لم يشمل تمويلًا لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، في حين يصر الديمقراطيون على موقفهم الرافض للتمويل.
 
وأرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى ما بعد عيد الميلاد، المفاوضات الرامية لإقرار قانون للإنفاق الفيدرالي، ما يعني أنّ الإغلاق الجزئي للحكومة باقٍ حتى الخميس على أقلّ تقدير.
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