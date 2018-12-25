living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طبيب قتل زوجته السابقة و"أبقاها حية"على شبكة الإنترنت

25
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقدم جراح هندي شهير على قتل زوجته السابقة في نيبال، وقام "بإبقائها حية" لسبعة أشهر كاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يعتقد الناس أنها لم تمت بعد.
 
وقتل الطبيب، دارميندرا سينغ، زوجته، راخي سريفاستافا، عندما دفعها عمدا من أعلى منحدر جبلي، يقع بالقرب من مدينة "بوخرا" في نيبال، وتعاون مع شخصين آخرين لإتمام الجريمة.
 
والمثير في الحادثة أن الطبيب أخذ يستخدم الحسابات الشخصية للضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر التعليقات والصور بالنيابة عنها، حتى لا يشك أحد باختفائها في الوقت الذي تواجد خلاله في نيبال.
 
وعندما طال غياب الضحية عن الأنظار، تحركت عائلتها واشتكت على زوجها الحالي، مانيش سينها، ظنا منها أنه دبر مكروها ما للزوجة راخي، حيث غاص محققو الشرطة في تفاصيل اختفائها الغريب، ورجحوا تورط زوجها الأول، الطبيب سينغ.
 
وحدثت الجريمة بعدما زارت راخي نيبال برفقة زوجها الثاني، مانيش، حيث عاد الأخير إلى الهند بينما بقيت راخي عدة أيام إضافية تستجم وحيدة.
 
وعندها قام زوجها الأول، سينغ، باستغلال الفرصة واستدراجها إلى منطقة جبلية في نيبال، حيث كان برفقة اثنين من المتواطئين. ومع وصول راخي إلى الموقع، قاموا بدفعها من أعلى منحدر جبلي، ما أدى إلى مقتلها على الفور.
 
وعقب اعتقال سينغ والتحقيق معه، أقر بأنه من قتل راخي، وبرر فعلته بأنها كانت تبتزه للحصول على الأموال والعقارات التي يملكها.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout