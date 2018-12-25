الموت القادم من الأعماق.. أسوأ كوارث تسونامي

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ارتفع عدد ضحايا أمواج تسونامي التي ضربت جزيرتي جاوة وسومطرة الإندونيسيتين، إثر ثورة بركان أناك كراكاتوا في مضيق سوندا، الاثنين، إلى 373، وفقا لمسؤولين إندونيسيين.

ويعد تسونامي مضيق سوندا، من الموجات العاتية الناجمة عن ثورة بركانية، وهي شبيهة بالتسونامي الناجم عن الزلازل من حيث القوة والتأثير والخسائر البشرية.

وكان هذا البركان ثار في العام 1883، وكان من أقوى الثورات البركانية في التاريخ، وأدى إلى مصرع نحو 30000 شخص ضمن موجات تسونامي ضخمة ورماد بركاني.

أسوأ كوارث التسونامي

فيما يلي تسلسل زمني لأسوأ الكوارث الناجمة عن موجات التسونامي في العالم منذ ذلك الذي ضرب المناطق المطلة على المحيط الهندي، في ديسمبر 2004 وأدى إلى مقتل أكثر من 220 ألف شخص في 14 دولة، وصولا الى تسونامي مضيق سوندا لسبت:

26 ديسمبر 2004: تسونامي سومطرة بجنوب شرق آسيا.

زلزال بقوة 9.3 درجات قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، هو الأقوى خلال نصف القرن الماضي، وتسبب بتسونامي غمر سواحل 14 دولة في جنوب شرقي آسيا وحتى السواحل الشرقية لأفريقيا، وأودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص.

التسونامي ضرب إقليم إتشيه الإندونيسي، وتجاوز ارتفاع الموج 30 مترا، وقتل ما يزيد على 170 ألف شخص في إندونيسيا، إضافة إلى تشريد قرابة 1.8 مليون شخص.

17 يوليو 2006: تسونامي جاوة بإندونيسيا.

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة جاوة الإندونيسية وتسبب بتسونامي أسفر عن مقتل 654 شخصا على الأقل، وتشريد أكثر من 800 آخرين.

2 أبريل 2007: جزر سليمان.

ضربت هزة أرضية بقوة 8 درجات جنوبي جزيرة غيزو في جزر سليمان جنوبي المحيط الهادئ، وأدى إلى حدوث موجات تسونامي تسببت بمقتل 52 شخصا وتشريد الآلاف وأتى على 13 بلدة ساحلية.

29 سبتمبر 2009: جزر ساموا.

دمر زلزال قوي بلغت شدته 8.1 درجات قرى ومنتجعات في جزر ساموا وشمالي تونغا وأدى إلى مقتل نحو 190 شخصا، غالبيتهم في جزر ساموا، وخصوصا في الساحل الجنوبي لجزيرة أوبولو الأكثر كثافة سكانية في الأرخبيل.

27 فبراير 2010: تشيلي.

أدى الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات إلى مقتل ما لا يقل عن 520 شخصا، معظمهم كانوا في منطقة مول الساحلية على بعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة سانتياغو.

يشار إلى أن زلزال آخر كان قد ضرب تشيلي عام 1960، وبلغت قوته 9.5، هو أقوى زلزال يتم رصده في التاريخ.

26 أكتوبر 2010: إندونيسيا.

وقع هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات وأدى لمقتل ما لا يقل عن 400 شخص جراء تسونامي في نفس منطقة زلزال 2004، قبالة جزيرة سومطرة.

11 مارس 2011: تسونامي توهوكو - اليابان.

تسبب هذا الزلزال بقوة 9 درجات في تسجيل أعلى نسبة خسائر في الممتلكات وتدمير للبنية التحتية وأضرار كبيرة في المحطات النفطية والمفاعل النووي فوكوشيما في شمال شرقي جزيرة هونشو.

واجتاحت موجة يتخطى ارتفاعها 10 أمتار الساحل الشمال الشرقي لجزيرة هونشو في اليابان، وخلف أكثر من 19 ألف شخص، كما تسبب بإصابة نحو 6000 وفقدان حوالي 2600 آخرين.

28 سبتمبر 2018: تسونامي سولاويسي - إندونيسيا.

تسبب زلزال سولاويسي بقوة 7.5 درجات بموجات تسونامي أودت بحياة أكثر من 1234 شخصا.

22 ديسمبر 2018: تسونامي مضيق سوندا - إندونيسيا.

نجم تسونامي مضيق سوندا، بين جزيرتي جاوة وسومطرة في أرخبيل إندونيسيا عن ثوران بركان "آناك كراكاتوا"، وتعني حرفيا "طفل كراكاتوا" وأدى إلى مقتل أكثر من 373 شخصا.