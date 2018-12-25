living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصميم مغارة مصغرة للميلاد يمكن إدخالها في ثقب إبرة (صورة)

25
DECEMBER
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



ابتكر علماء جامعة "Vilnius Gediminas Technical" مشهدا مصغرا يصور مغارة الميلاد بتفاصيل دقيقة وغير مرئية بالعين المجردة.

ويظهر في النموذج المطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، والذي يمكن إدخاله في ثقب إبرة، مجسم يمثل الطفل يسوع بحجم أصغر من خلية بشرية.

ويمثل النموذج الذي صُمم بالتعاون مع علماء مركز أبحاث الليزر "Vilnius"، نسخة مصغرة عن المغارة الموجودة في كاتدرائية فيلنيوس، ليتوانيا.

ووُضعت منحوتات "العائلة المقدسة النانوية"، البالغ عددها 15 منحوتة، على قرص يبلغ قطره 300 مايكرومتر فقط، أي أقل من عرض شعرة الإنسان.

ولإنشاء النموذج المصغر، مسحت تماثيل ساحة الكاتدرائية باستخدام ليزر مطور، وصُممت كل منحوتة بعناية باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويقول فريق المصممين إن المجسم هو أصغر مشهد للمغارة في العالم، وقُدم إلى لجنة سجلات غينيس العالمية للاعتراف الرسمي.

وكتب العلماء على موقع المشروع: "في بعض الأحيان، تكون الأشكال الأكثر أهمية وإثارة للإعجاب غير مرئية للعين المجردة، ولكننا نعلم جميعا أنها حقيقية. هذا أصغر مشهد لمغارة الميلاد في العالم، وعلى الرغم من أنك لا تستطيع رؤيته بالعين المجردة، إلا أنه حقيقي".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout