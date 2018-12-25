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مطار "بعلبك" العسكري يستقبل أول مقاتلة بعد تحديثه

25
DECEMBER
2018
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هبطت أولى المقاتلات في مطار "بعلبك" الروسي الواقع في منطقة سيفاستوبل بشبه جزيرة القرم بعد إتمام المرحلة الأولى من عملية إصلاحه وتطويره.


ونقلت "روسيا اليوم" عن وكالة "تاس" الروسية أن أعمال إصلاح وتطوير المطار بدأت في مطلع عام 2018، وقد انتهى بناء منشآت المرحلة الأولى، ومن بينها المدرج بطول 3450 مترا ومواقف للطائرات الخاصة، الأمر الذي يسمح بتحليق الطائرات العسكرية ليلا ونهارا في مختلف ظروف الطقس.
وقالت الوكالة إن مقاتلتي "سو-30 إم 2" حققتا، السبت 22 ديسمبر، هبوطا تقنيا في المطار، حيث تولى قائد الجيش الجوي الرابع، فيكتور سيفاستيانوف، قيادة إحدى الطائرتين.


وأوضح، سيفاستيانوف، أن الرحلة الجوية كانت تقنية، أي أنها جرت بغرض التحقق من جودة المدرج وقدرته على استقبال الطائرات الحربية. ووصف قائد الجيش الجوي المطار بأنه ممتاز، وأعرب عن أمله في أن يستخدم لأغراض مدنية أيضا.


وأشار سيفاستيانوف إلى أن مدرج مطار "بعلبك" جاهز لاستقبال كل أنواع الطائرات الحربية والمدنية، بما في ذلك الطائرات الاستراتيجية.
وتجدر الاشارة الى ان مطار "بعلبك" يقع في أقصى جنوب شبه جزيرة القرم، ويعد أبعد مطارات الجيش الروسي جنوبا.

روسيا اليوم
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