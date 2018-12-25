بالفيديو - الآلاف يشاركون في سباق "بابا نويل" في سان بطرسبورغ

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شارك الآلاف من سكان سان بطرسبورغ في سباق "بابا نويل" الخيري، حيث ارتدى جميع المشاركين الرداء الأحمر والقبعات المميزة لـ "بابا نويل"، وركضوا في شوارع المدينة المركزية.

وجرى جميع المشاركين، كبارا وصغارا، لمسافة 2 كيلومتر، ابتداء من ساحة القصر المركزية، حيث نصبت أكبر شجرة ميلاد في عاصمة الشمال الروسية، سان بطرسبورغ.

وينظم الحدث الشعبي للسنة الثالثة على التوالي، حيث يتبرع المشاركون بالمال قبل انضمامهم للسباق، في حين يتجمع الآلاف من الناس على أطراف الطرقات لمشاهدة السباق الكبير.

وفي حال لم يستطع البعض التواجد شخصيا في ساحة السباق، فبإمكانهم التسجيل والمشاركة عبر الإنترنت، من خلال جري المسافة نفسها في مكان آخر، تزامنا مع بدء وانتهاء سباق الميلاد، شريطة ارتداء المتسابق لجهاز تعقب "GPS"، حتى تتأكد الجهة المنظمة من واقعية مشاركته بالسباق.