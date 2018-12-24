تركيا تفجّر مفاجأة جديدة بشأن ملف مقتل "خاشقجي"!

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شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أن التحقيقات التركية حول قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مستمرة على قدم وساق وبشكل معمق، مؤكدا أن الرياض لم تمد أنقرة بنتائج التحقيقات التي تجريها.

وقال جاويش أوغلو في تونس اليوم الاثنين: "الذين قتلوا خاشقجي وقاموا بتقطيع جثته يعيشون الآن داخل حدود المملكة العربية السعودية، ومن قدموا لهم التعليمات والتوجيهات بذلك أيضا داخل السعودية".

ولفت وزير الخارجية التركي "لم تبلغنا الرياض أين تم دفن الجثة أيضا، قالوا أيضا إن هناك متعاونا محليا، ولكن حتى الآن لم يبلغونا باسمه".

وكان خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول.

المصدر: سبوتنيك