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في محاولة جديدة لتبرير قراره المفاجئ بسحب قواته من سوريا، تغزل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، معتبرا أنه "سيجتث" تنظيم داعش، في وقت لاتزال الإدارة الأميركية تعاني من تداعيات هذه الخطوة، فقد صب ترامب جام غضبه على وزير الدفاع، جيم ماتيس، الذي كان قد انتقد سياسيته الخارجية.

وفي تغريدة على تويتر منتصف ليل الأحد الأثنين، قال ترامب إن "أردوغان أبلغني بقوة أنه سيجتث كل ما تبقى من داعش، وهو الرجل القادر على فعل ذلك"، مضيفا أن "قواتنا عائدة إلى الوطن!".

وكان ترامب أعلن، وبشكل مفاجئ الأربعاء الماضي، عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا، في قرار مثّل تحولا في السياسة الأميركية في المنطقة، واعتبرته قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيّا "طعنة في الظهر".

واتخذ ترامب هذا القرار عقب مكالمة هاتفية مع أردوغان، الذي هدد بشن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش.

وبعد قرار الانسحاب سارعت أنقرة التي يتواجه اتهامات باتخاذ من الحرب على داعش ذريعة لسحق الأكراد في شمال سوريا، وتنفيذ أجندة توسعية في الدولة المجاورة، إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية.

وتنتشر قوات تركية منذ عامين تقريبا في مناطق عدة بريف حلب إثر شنها عمليتين متعاقبتين، الأولى قالت إنها تستهدف داعش والثانية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، عماد قوات سوريا الديمقراطية.