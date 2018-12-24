المهنة الأكثر درّا للمال في نيويورك

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أظهرت بيانات الرواتب السنوية في مدينة نيويورك، أرقاما "صادمة" لما يتقاضاه السباكين في المدينة، حتى دخل 23 سباكا في المدينة قائمة أعلى 100 شخص تقاضى أموالا من "ساعات العمل الإضافية".

وقالت صحيفة "نيويورك بوست"، إن أحد السباكين التابعين لوزارة السكن، ويدعى فينشينزو غيوربينو، وعمره 55 عاما، تقاضى أكثر من 213 ألف دولار كأجر لساعات العمل الإضافية، بالإضافة لراتبه السنوي "الثابت" الذي يصل لأكثر من 93 ألف دولار.

ووصل مجموع ما تقاضاه السباك غيوربينو أكثر من 315 ألف للعام المالي 2017-2018، وهو أكثر بـ100 ألف دولار من راتب محافظ مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو.

وقالت الصحيفة إن غيوربينو ليس "حالة شاذة"، فقد جنى 25 سباكا في نيويورك أكثر من 200 ألف دولار في العالم الماضي، بفضل مدخول "الساعات الإضافية" الذي كان أكثر من الراتب الأساسي.

وقالت بلدية نيويورك: "مع البنية التحتية القديمة في المدينة، نحتاج بشكر ضروري للحرفيين المؤهلين، الذين يعملون 24 ساعة يوميا".

وأنفقت المدينة 3.2 مليار دولار على رواتب "الساعات الإضافية" لعمالها في 2017، وفقا للإحصائيات الرسمية للبلدية.