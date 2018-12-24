تسونامي إندونيسيا: أكثر من 220 قتيلاً و843 جريحاً

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قتل أكثر من 220 شخصاً وجرح مئات آخرون عندما ضرب تسونامي بصورة مفاجئة مساء أول من أمس سواحل مضيق سوندا الإندونيسي على أثر ثوران بركاني، مسبباً حالة من الهلع بين السكان والسياح.

وجرفت المياه مئات المباني على السواحل الجنوبية لجزيرة سومطرة وغرب جزيرة جاوة. وحدث المد البحري على أثر ثوران بركان آناك كراكاتوا، كما قال سوتوبو بوروو نوغروهو الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث.

وصرح نوغروهو إن الحصيلة تشمل راهناً «222 قتيلاً و843 جريحاً و28 مفقوداً»، متوقعاً ارتفاعها إذ ليس لدى السلطات بعد معلومات عن كلّ المناطق المتضررة من هذه الكارثة.

وكشفت إدارة منظمة «أوكسفام» غير الحكومية التي حشدت عناصرها لتقديم العون أن «سكان الجزر الصغيرة في مضيق سوندا قد يكونون الأكثر تضرراً من هذا التسونامي». ولا يزال عناصر الإسعاف يبحثون عن مفقودين بين الركام.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المياه تجتاح موقع حفل لفرقة البوب «سيفنتين» في الهواء الطلق. ودفعت المياه أعضاء الفرقة عن المنصة.

وظهر مغني الفرقة في فيديو عبر «إنستغرام» وهو يُعلن بتأثّر شديد وفاة كلّ من عازف الباص في الفرقة والقيّم على جولاتهم الموسيقية.

وفي لقطات بثها التلفزيون، يظهر شاطئ كاريتا الموقع السياحي الشعبي على الساحل الغربي لجاوة بعدما ضربه التسونامي يغطيه حطام قطع خشبية وأسقف معدنية وأشجار اقتلعت.

وقالت السلطات إن التسونامي حدث بسبب مد غير عادي مرتبط بالقمر الجديد رافقه انزلاق في أعماق البحر بسبب انفجار بركان آناك كراكاتوا، الجزيرة الصغيرة الواقعة في مضيق سوندا.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس دعمه لإندونيسيا بعد التسونامي، وكتب على تويتر أن «دماراً هائلاً تسببت به كارثة التسونامي في إندونيسيا (...) نصلي من أجل تعافيكم. أميركا معكم».

وعرض الاتحاد الأوروبي تقديم «كل المساعدة الضرورية» إلى إندونيسيا، موضحاً أن «خبراء الاتحاد الأوروبي الإنسانيين مستعدون لإرسالهم إلى المكان» وأنه تم «تفعيل» البرنامج الأوروبي لرصد البيئة.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إن «الأمم المتحدة جاهزة لدعم الجهود الحكومية القائمة».

وأشار مركز المعلومات الدولي للتسونامي إلى إن انفجار البراكين تحت البحر أمر نادر نسبياً لكن يمكن أن يسبب تسونامي. وخلافاً للأمواج العاتية الناجمة عن الهزات الأرضية، لا يتسنى للسلطات في مثل هذه الحالة الوقت الكافي لتحذير السكان.