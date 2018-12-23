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"انتقام غير تقليديّ" من عروس لخطيبها الخائن... لن تصدق ما فعلته!

23
DECEMBER
2018
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قرّرت عروس أن تنتقم من خطيبها، بعد اكتشافها خيانته لها، بطريقة غير تقليدية، وذلك في حفل زفافهما.
 
وبينما كانت كايسي ترتشف كأساً من الشمبانيا، وهي مرتدية فستان الزفاف، داخل غرفتها، قبل النزول إلى المدعوين وعريسها، تلقت سيلاً من الرسائل على هاتفها الذكي من امرأة مجهولة، بحسب ما كتبته على موقع "ويم".
 
وتضمنت الرسائل، صوراً لأليكس، خطيب كايسي، مع امرأة بشعر أسود داكن، كان يخونها معها طوال الأشهر الماضية. وقالت العشيقة لكايسي من بين الرسائل المرسلة: "لن أتزوجه، فهل ستتزوجيه".
 
وبكت كايسي بعد انتهائها من قراءة الرسائل، وأخبرت أصدقائها بما حدث، فحثوها على إلغاء الزفاف، ولكن كان لديها فكرة أفضل للانتقام من خطيبها الخائن.
 
وقالت: "سرت على المذبح في الكنيسة، وأنا مرتدية فستان الزفاف، حتى وصلت إلى خطيبي، وأعلنت أمامه وأمام كل المدعوين، "أنه لن يكون هناك زفاف اليوم".
 
وفي المقابل، حاول أليكس أن يمنع كيسي من الكلام، بالقبض على يدها، ولكنها أخرجت هاتفها من بين الورود التي كانت تمسكها، وقرأت على الجميع نصوص الرسائل بين خطيبها وعشيقته، بدلاً من إلقاء نذورها.
 
وأشارت كايسي إلى أنه مع تتابع قراءة كايسي للرسائل، كان وجه أليكس يحمر خجلاً، حتى انتهى الأمر بنظرها في عينيه، ولم يعد لديه ما يقوله، ثم تركته مغادرة الكنيسة، وسط صدمة أهله. 
Reuters
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