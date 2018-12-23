ترامب ناقش سرا إقالة مسؤول كبير.. من هو؟

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كشف مصدران مطلعان، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش سرا إقالة مسؤول كبير، في خطوة قد تهز الأسواق المالية المضطربة بالفعل.

وقال المصدران إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وذكر المصدران، السبت، أنهما لا يتوقعان أن يقيل ترامب رئيس مجلس الاحتياطي رغم اعتراض الرئيس الأمريكي في السر والعلن على رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وانتقاداته المتكررة لباول الذي عينه هو شخصيا.

غير أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قال في تغريدة على موقع "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء، أمس السبت، إن ترامب أبلغه أنه لم يقترح قط عزل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونقل منوتشين عن ترامب قوله: "لم أقترح قط إقالة رئيس مجلس الاحتياطي جاي باول ولا أعتقد أنني أملك الحق في القيام بذلك".

وأي محاولة لإزاحة رئيس مجلس الاحتياطي ستكون غير مسبوقة وتعتبر هجوما على استقلالية البنك المركزي الأمريكي التي تهدف إلى النأي به عن أي اعتبارات سياسية. ومن المحتمل ألا يكون لمثل هذا القرار أساس قانوني قوي ومن المرجح أن ينال بقوة من الأسواق المالية في العالم.

ويسمح قانون مجلس الاحتياطي الاتحادي للرئيس بإقالة عضو في مجلس إدارة البنك "لسبب"، لكن استياء ترامب من رفع المجلس أسعار الفائدة لا يفي بهذا الشرط على الأرجح. غير أن القانون لم يختبر في إقالة رئيس مجلس إدارة.

وهاجم ترامب باول، الذي نُصب رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أوائل شباط/فبراير الماضي، والمجلس مرارا، لرفعهما تكلفة الاقتراض العام الجاري لاسيما مع هبوط أسعار الأسهم فيما بدأت عائدات سندات الخزانة تشير إلى ركود محتمل في المستقبل.