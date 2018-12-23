"عرش الأقحوان" يحتفي بآخر عيد ميلاد لإمبراطور اليابان

A + A -

قال إمبراطور اليابان أكيهيتو، والذي يبلغ الخامسة والثمانين من عمره ومن المقرر أن يتخلى عن العرش في الربيع المقبل، قال إنه يشعر بالارتياح إذ يرى فترة توليه العرش توشك على الانتهاء بدون أن يشهد بلده حربا خلالها.

وفي مؤتمر صحفي مشحون بالعواطف تم تسجيله لإذاعته الأحد في القصر، قال أكيهيتو إن من المهم عدم نسيان العدد الذي لا يحصى من الأرواح التي أزهقت في الحرب العالمية الثانية، وأن رخاء اليابان ما بعد الحرب بني على تضحياتهم.

كان أكيهيتو في الحادية عشرة من عمره عندما انتهت الحرب التي شنت تحت اسم والده هيروهيتو.

وكرس أكيهيتو حياته المهنية لإزالة الندوب التي خلفتها الحرب، بما في ذلك الزيارات إلى البلدان التي وقعت ضحية لأعمال اليابان في زمن الحرب.

ومن المزمع أن يتخلى أكيهيتو عن العرش في الثلاثين من أبريل المقبل لصالح نجله الأكبر ولي العهد ناروهيتو ليعتلي الأخير "عرش الأقحوان" في اليوم التالي.