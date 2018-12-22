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الكرملين يرد على أنباء حول دور روسيا في القرار الأمريكي الانسحاب من سوريا

22
DECEMBER
2018
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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنباء نشرتها وسائل إعلام بأن قرار واشنطن الانسحاب من سوريا يأتي نتيجة محادثات بين روسيا وعدد من البلدان العربية.

موسكو — سبوتنيك. وأكد بيسكوف في سياق تعليقه على ما نشرته وسائل إعلام بأن على روسيا ضبط إيران في سوريا، وإسرائيل تحصل على حق شن ضربات على أية مواقع تريدها مقابل الانسحاب: "لا، الأمر ليس كذلك".

اقرأ أيضا: بعد إعلان أمريكا سحب قواتها… تعزيزات عسكرية تركية إلى سوريا

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أن الحرب ضد المجموعة الإرهابية "داعش"، كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا.

كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، مساء الأربعاء الفائت، أن واشنطن بدأت عملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت ساندرز: "بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

 arabic.sputniknews

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