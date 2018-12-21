بعد الانسحاب الأميركي… قرار مفاجئ لأردوغان حول سوريا!

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واتصالات أجهزتنا الدبلوماسية والأمنية دفعتنا إلى التريث لمدة في عملية شرقي الفرات، لكنها بالتأكيد لن تكون مدة مفتوحة”، بحسب وكالة الأناضول.



وأضاف الرئيس التركي أنه اتفق مع ترامب على العديد من الأمور بشأن سوريا، مشيرا إلى أن الدبلوماسية مع أميركا وصلت للمستويات المرغوبة مع بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.



وتابع أردوغان ”ليس لدينا أطماع في الأراضي السورية ولكن موقفنا واضح تجاه الهجمات الإرهابية التي تستهدف تركيا من تلك الأراضي، مؤكدا أن العرب والأكراد والتركمان المخلصون في سوريا يدعون تركيا للتدخل، لأنهم يثقون بها.



وأردف “جنودنا والجيش السوري الحر قادرون على تحييد التنظيمات الإرهابية بما فيها “بي كا كا” و”ب ي د” و” ي ب ك”، لافتا إلى أن بلاده ستطهر سوريا من المسلحين الأكراد وفلول تنظيم “داعش”.