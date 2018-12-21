بعد اشتعال الغضب في السعودية... السفارة الأمريكية تحذف "تغريدة الاحتجاجات"

أثارت التغريدة التي نشرها حساب السفارة الأمريكية لدى الرياض حول فاعلية الاحتجاجات السلمية وقدرتها على إحداث تغيير، جدلا واسعا وردود فعل غاضبة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.

نشرت سفارة واشنطن، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، تغريدة مرفقة بمقطع فيديو قالت فيها "شاهدوا الفيديو: اكتشفوا كيف يمكن أن تؤدي الاحتجاجات السلمية إلى تغييرات اجتماعية وسياسية إيجابية".

ويحكي الفيديو المنشور بالأصل على موقع "شير أميركا" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن جدوى الاحتجاجات السلمية مقارنة بالنتائج الكارثية لاستخدام العنف، حتى في ظل "ظروف الاستبداد الغاشم" من خلال تنفيذ الاضرابات والمقاطعة ضده