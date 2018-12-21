كلينتون: قرار ترامب ينم عن "حماقة"... والرئيس الأمريكي يرد

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انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، اليوم الجمعة، قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات من سوريا.



وقالت كلينتون في تغريدة عبرحسابها الشخصي على موقع "تويتر"، "الإجراءات لها عواقب، وسواء كنا في سوريا أم لا، فالأشخاص الذين يريدون إلحاق الضرر بنا هم في حالة حرب".



وتابعت كلينتون، "العزلة تعني الضعف. تمكين داعش أمر خطير. اللعب الآن في يد روسيا وإيران وهذا أمر أحمق. هذا الرئيس يضع أمننا الوطني في خطر شديد".

وفي نفس الصدد رد الرئيس الأمريكي عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا، "لقد ألحقت أضرارا كبيرة بداعش أكثر من أي رئيس أمريكي سابق".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" في سوريا، وأن ذلك كان سبب وجود قواته هناك.



وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن واشنطن بدأت عملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقالت ساندرز في بيان أمس الأول، الأربعاء، "بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

سبوتنيك