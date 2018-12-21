حدث بالفعل.. قناص بريطاني قتل 6 أعداء برصاصة واحدة

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كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن عملية للجيش البريطاني في أفغانستان، أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين دفعة واحدة، وذلك عبر طلقة واحدة أطلقها قناص شاب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القناص، الذي لم يكشف عن اسمه، كان عريفا في "حرس كولد ستريم"، وأصاب الهدف من مسافة 850 مترا في منطقة كاكاران جنوبي أفغانستان، سنة 2013.

واستخدم القناص بندقية من نوع L115A3، حيث أصابت الرصاصة التي أطلقها سترة مفخخة لانتحاري، الأمر الذي أدى إلى انفجارها، ومقتل مرتديها إلى جانب خمسة أشخاص كانوا بالقرب منه.

ووفق الكولونيل ريتشارد سلاك، الضابط في فوج 9/12 رويال لانسرز، فقد احتوت السترة على 20 كيلوغراما من المواد شديدة الانفجار.

وأنهت بريطانيا جميع عملياتها القتالية في أفغانستان وسحبت آخر قواتها في أكتوبر 2014، بعد أن قتل أكثر من 454 عسكري بريطاني منذ 2001 وحتى توقف مشاركتها في الأعمال القتالية بذلك البلد.